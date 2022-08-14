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Внаслідок обстрілів Миколаєва покшоджено будинки, магазини, водопровід і трамвай. Фото

Поранено одну людину. 

Внаслідок обстрілів Миколаєва покшоджено будинки, магазини, водопровід і трамвай. Фото
Фото: Сєнкевич у телеграм

Унаслідок учорашніх обстрілів Миколаєва пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини і промислові обʼєкти в Інгулському районі.

Поранень зазнала одна людина, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Телеграм.

Атака відбулася близько 20:00 – росіяни стріляли "смерчами". 

Фото: Сєнкевич у Телеграм
Фото: Сєнкевич у Телеграм
Фото: Сєнкевич у Телеграм
Фото: Сєнкевич у Телеграм
Фото: Сєнкевич у Телеграм
Фото: Сєнкевич у Телеграм

Фото: Сєнкевич у Телеграм

Зранку пошкодження оглядають працівники адміністрації району. Вони фіксують збитки та видають людям плівку і ОСБ-плити.

Хвостова частина ракети пошкодила трубу водопроводу. Потрапив під обстріл і міський трамвай – вибито скло. Водій не постраждав, пасажирів у салоні не було. КП "Миколаївелектротранс" вже замінили склопакет, трамвай може знову виходити на маршрут.

Фото: Сєнкевич у Телеграм

"Пізніше, вночі близько 02:00 російські терористи знову обстріляли місто. Наслідки цих ударів з’ясовуємо", – повідомив Сєнкевич. 

Нагадаємо, росіяни з "урагану" також атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Наслідки встановлюють. 

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