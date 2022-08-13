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Шостий караван з українським продовольством вийшов з порту "Чорноморськ"

“Зелений коридор” продовжує працювати.

Шостий караван з українським продовольством вийшов з порту "Чорноморськ"
Фото: EPA/UPG

Сьогодні з українського порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з українським продовольством.

Про це повідомило у Twitter Міністерство національної оборони Туреччини.

Згідно з повідомленням, в рамках "зернового коридору" вийшли такі судна:

  • FULMAR S під прапором Барбадосу з 12 тисячами тонн кукурудзи вирушило з Чорноморська в Іскендерун;
  • THOE під прапором Маршаллових островів з 3 тисячами тонн насіння соняшнику вирушило з Чорноморська в Текірдаг.

Водночас сьогодні в Україну зайде судно для нової закупівлі зерна.

Нагадаємо, уранці 12 серпня з двох українських портів вийшов пʼятий караван з агропродукцією. Два судна перевозили 63 000 тонн вантажу.

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