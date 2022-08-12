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Печерський райсуд Києва зняв арешт з будівлі ТРЦ Ocean Plaza, котрий пов’язують із другом Путіна Ротенбергом

Ухвала судді Гречаної оскарженню не підлягає.

Печерський райсуд Києва зняв арешт з будівлі ТРЦ Ocean Plaza, котрий пов’язують із другом Путіна Ротенбергом
Фото: flickr.com

Слідча суддя Печерського райсуду Києва Світлана Гречана зняла арешт з будівлі ТРЦ Ocean Plaza у Києві.

Про це повідомляється в ухвалі Печерського районного суду Києва.  

Також суддя зняла арешт із трьох земельних ділянок та 15 квартир у Києві, які належать, як і будівля ТРЦ Ocean Plaza, ТОВ “ІС “Либідь”. 

Цю компанію пов’язують із російським олігархом і другом Володимира Путіна Аркадієм Ротенбергом, хоча він і вийшов в 2014 році із переліку формальних співвласників компанії, яка є кінцевим власником Ocean Plaza. 

Офіс генпрокурора 9 серпня повідомив, що майно вартістю близько 350 млн гривень передали в управління АРМА. Також в Офісі додали, що кінцевими бенефіціарами цього майна, серед якого, очевидно, і ТРЦ Ocean Plaza, є громадяни РФ з близького оточення Путіна.

Як встановило слідство, низка товариств-власників здавали в оренду комерційні приміщення ТРЦ, а отримані кошти по ланцюгу фінансових операцій могли перераховувати кінцевому власнику. Він же, в подальшому, використовував їх, зокрема, для роботи патронних заводів, які забезпечують боєприпасами російських солдатів в Україні.

«Встановлено, що вказані товариства безпосередньо сприяють військовій агресії проти України, беручи участь у фінансуванні виробництва та постачанні боєприпасів для збройних сил країни-агресора», - йдеться у повідомленні.

Справу відкрили за статтями про ухилення від сплати податків та відмивання коштів, фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи зміну меж території України, в особливо великому розмірі, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 110-2 КК України).

Нагадаємо, нещодавно в АРМА передали майже пів мільярда арештованих коштів колаборанта. Засновник сільськогосподарського товариства перереєстрував його в органах окупаційної влади та намагався вивести кошти, розміщені на рахунках одного з українських банків.

Також Нацагентству передали активи 19 компаній-резидентів, які контролювались російськими корпораціями.

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