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​Поліцією за добу задокументовано 19 злочинів російської армії проти мирного населення на Луганщині

Пошкоджено 17 житлових будинків.

​Поліцією за добу задокументовано 19 злочинів російської армії проти мирного населення на Луганщині
Фото: МВС

Внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Попасна, а також с. Тошківка зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об’єктів, з яких 17 житлових будинків та два магазини

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

За цими фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 438 "Порушення законів і звичаїв війни" КК України.

"Крім того, до поліції надійшло:

  • п'ять повідомлень про зникнення безвісти громадян, які перебували на території Луганської області;
  • чотири заяви про незаконне заволодіння автотранспортом;
  • чотири повідомлення про скоєння мородерств особистого майна та побутової техніки з квартир мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська та приміщення крамниці-ресторану в Лисичанську;
  • повідомлення про захоплення трьох будівель, техніки та майна одного з державних підприємств у м. Лисичанськ", – додають у МВС.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни десять разів штурмували прикордоння Донеччини і Луганщини. Ворог намагається утримати ЗСУ на цій території і не допустити маневрів.

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