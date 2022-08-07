Перевагами цієї зброї є швидкострільність та мобільність.

Британські 105 мм артилерійські системи ефективно допомагають українським десантникам знищувати російських окупантів на півдні України.

Про це повідомляє пресцентр командування ДШВ у Facebook.

"Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України вже добре опанували та на практиці застосовують британські 105 мм гаубиці L119. Саме на Херсонщині вони допомагають українським гармашам ефективно уражати та знищувати вогневі цілі противника", - йдеться в повідомленні.

Десантники пояснюють переваги цієї зброї: неабияким чинником є її швидкострільність та мобільність, а від цього в реаліях сучасного бою залежить живучість артилерійських систем та їхніх розрахунків.

Нагадаємо, що Швеція направить понад 100 своїх інструкторів до Великобританії, де вони приєднаються до британських та канадських колег для навчання військовослужбовців ЗСУ.