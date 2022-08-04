Мукачівський драмтеатр переказав ЗСУ 130 тисяч гривень зі свого заробітку

Це половина заробітку театра за 4 місяці.

За 4 місяці Мукачівський драматичний театр зіграв рекордні 130 вистав та підготував 4 прем’єри. Половину заробітку, 130 тис. гривень, театр віддав на потреби ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Мукачівської міської ради.

“Про те, що 50% заробленого перерахують на потреби наших бійців вирішили одразу”, - йдеться у повідомленні.

Як розповів директор театру Юрій Глеба, гроші вирішили направити на потреби 128 гірсько-штурмової бригади, котра базується у Закарпатті.

Наразі театр на канікулах, які триватимуть місяць. Після цього розпочнеться підготовка до нового театрального сезону.

Як раніше повідомлялось, вилучені в закарпатських контрабандистів безпілотники передадуть на фронт.

А вчора, 3 серпня, литовські волонтери передали ЗСУ партію високотехнологічного обладнання литовського виробництва для боротьби з безпілотними авіаційними комплексами росіян.