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Мукачівський драмтеатр переказав ЗСУ 130 тисяч гривень зі свого заробітку

Це половина заробітку театра за 4 місяці.

Мукачівський драмтеатр переказав ЗСУ 130 тисяч гривень зі свого заробітку
Фото: Вікіпедія

За 4 місяці Мукачівський драматичний театр зіграв рекордні 130 вистав та підготував 4 прем’єри. Половину заробітку, 130 тис. гривень, театр віддав на потреби ЗСУ

Про це повідомила пресслужба Мукачівської міської ради.

“Про те, що 50% заробленого перерахують на потреби наших бійців вирішили одразу”, - йдеться у повідомленні. 

Як розповів директор театру Юрій Глеба, гроші вирішили направити на потреби 128 гірсько-штурмової бригади, котра базується у Закарпатті. 

Наразі театр на канікулах, які триватимуть місяць. Після цього розпочнеться підготовка до нового театрального сезону. 

 

Як раніше повідомлялось, вилучені в закарпатських контрабандистів безпілотники передадуть на фронт

А вчора, 3 серпня, литовські волонтери передали ЗСУ партію високотехнологічного обладнання литовського виробництва для боротьби з безпілотними авіаційними комплексами росіян.

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