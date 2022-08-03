Під час обшуків знайшли й іншу зброю та набої.

Депутат однієї із селищних рад Харківщини продавав зброю в інтернеті. А замовлену клієнтом гвинтівку просто відправив "Новою поштою".

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"На щастя, про оголошення було вчасно повідомлено в поліцію і наші працівники відпрацювали блискуче! Здійснили оперативну закупку, вилучили гвинтівку Маузера калібру 7,9 мм та затвор до неї, провели експертизу, яка встановили реальну боєздатність зброї", - розповів Бовінов.

За його словами, правоохоронці опісля провели обшуки за місцями реєстрації та помешкання депутата.

При цьому знайшли 130 набоїв калібру 7,62мм до АК, пістолет Walter Mod. PP калібру 7,65мм, а також 50 набоїв до вищевказаного пістолета.

Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст 263 КК України - носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Депутат загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше слідчі Нацполіції знайшли у жителя Київщини 17 одиниць зброї та велику кількість боєприпасів.

На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів.