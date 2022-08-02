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ДБР повідомило про підозру двом суддям Донеччини, які очолили суди окупаційної влади

Один з суддів обійняв посаду голови так званого Тельманівського райсуду "ДНР”, другий став головою “Новоазовського райсуду "ДНР”.

ДБР повідомило про підозру двом суддям Донеччини, які очолили суди окупаційної влади
Фото: РБК

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру двом суддям з Донеччини, які понад вісім років працюють на терористів.

Про це ДБР повідомляє у Telegram.

“Працівники ДБР заочно повідомили про підозру двом колишнім суддям з Донеччини, які зрадили державі у 2014 році та очолили суди окупаційної влади. Після захоплення частини Донецької області проросійськими незаконними збройними формуваннями ці судді не виїхали з окупованої території. Натомість взяли активну участь у створенні та функціонуванні фейкових судових органів псевдореспубліки. Згодом один з суддів обійняв посаду голови так званого “Тельманівського райсуду "ДНР”, другий – став головою “Новоазовського райсуду "ДНР”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обидва підозрювані дотепер виносять юридично нікчемні вироки стосовно громадян України та коментують свої “рішення” на брифінгах і пресконференціях для пропагандистських телеканалів, чим створюють хибне уявлення про нібито легітимність установленого окупаційного режиму.

 

Фігурантам заочно повідомлено про підозру за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення до 15 років. Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

Нагадаємо, працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно ще двох суддів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим за фактом державної зради 

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