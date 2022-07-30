Ще дві людини померли внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу зупинки у Миколаєві

Збільшилася кількість жертв вчорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві. Померли ще дві людини.

Про це повідомив у Telegram мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"На жаль, збільшилася кількість жертв вчорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту. Стало відомо, що в лікарні померли двоє чоловіків, 1977 і 1979 р.н. Загалом по медичну допомогу за вчора звернулося 19 осіб", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора вранці росіяни обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва. Загинули 5 людей, ще 15 отримали поранення.