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Харків обстріляли, зафіксовано два “прильоти” ракетами С-300

Окупанти поцілили в Індустріальний район міста.

Харків обстріляли, зафіксовано два “прильоти” ракетами С-300
Наслідки обстрілу Харкова, ілюстративне фото
Фото: скрін

Вночі 27 липня окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова.

Про це у Телеграмі написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

“О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300. Рятувальники вже на місці розбирають завали”, – йдеться у повідомленні. 

За словами рятувальників, жертв немає, але наразі це лише попередня інформація. 

“Хотілося б, щоби так і було. Прошу всіх, хто перебуває у місті, бути максимально обережними”, – додав Терехов.

Нагадаємо, вночі 26 липня окупанти завдали ударів по двох громадах Харківщини та обласному центру. Постраждалих немає.

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