Харків обстріляли, зафіксовано два “прильоти” ракетами С-300

Вночі 27 липня окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова.

Про це у Телеграмі написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

“О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300. Рятувальники вже на місці розбирають завали”, – йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, жертв немає, але наразі це лише попередня інформація.

“Хотілося б, щоби так і було. Прошу всіх, хто перебуває у місті, бути максимально обережними”, – додав Терехов.

Нагадаємо, вночі 26 липня окупанти завдали ударів по двох громадах Харківщини та обласному центру. Постраждалих немає.