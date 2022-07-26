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Минулої доби окупанти нанесли удари по двох громадах Харківщини

Пошкоджені об’єкти цивільної і критичної інфраструктури. 

Минулої доби окупанти нанесли удари по двох громадах Харківщини
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України Харківської області у Facebook

Сьогодні вночі росіяни нанесли удар по Чугуєву, є влучання по критичній інфраструктурі.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

“По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок”, – написав Синєгубов.

У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури.

“Наші захисники тримають позиції. Попри те, що росіяни “поливають” наши захисників артилерійським вогнем, ми даємо відсіч на всіх напрямках. В тому числі і стратегічному – Ізюмському”, – підсумував він.

 

Нагадаємо, сьогодні близько 5 години ранку окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. Унаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях. Постраждалих немає.

 

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