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Відсьогодні, 25 липня, діють нові умови ввезення домашніх тварин до Польщі, - Держприкордонслужба

Тепер до перевезення тварини треба підготуватись.

Відсьогодні, 25 липня, діють нові умови ввезення домашніх тварин до Польщі, - Держприкордонслужба
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

З понеділка, 25 липня, змінені правила ввезення домашніх тварин до Польщі.  

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України. 

Перетинання кордону з хатніми тваринами буде можливо лише за наступних умов:

  • тварина має імплантований мікрочип;
  • тварина вакцинована від сказу (вакцинація має бути актуальною та проведеною не раніше, ніж встановлений мікрочип);
  • тварина має діючий ветеринарний паспорт Європейського зразка, який видається державними ветеринарними закладами і підтверджує встановлення мікрочипу та проведення вакцинації.

Нагадаємо, у Києві запустити Telegram-бот для безоплатних консультацій щодо утримання домашніх тварин.

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