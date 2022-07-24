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ЗСУ відбили ракетний удар з Чорного моря – знищено три "калібри"

Ворог цілився в Хмельницьку область. 

ЗСУ відбили ракетний удар з Чорного моря – знищено три "калібри"
Ілюстративне фото
Фото: Повітряне командування Захід

Вранці 24 червня Збройні сили України відбили ракетний удар з Чорного моря.

Про це повідомили в повітряному командуванні "Захід" ПС ЗСУ.

"Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід'', – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, близько 9 години ранку голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про спрацювання в області ППО. Інших деталей він не навів, але закликав мешканців перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Станом на 10:32 тривоги в області вже не було. 

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