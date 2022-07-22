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79 вантажівок із гуманітарною допомогою оформили прикордонники за минулу добу

Український кордон за цей період також перетнуло понад 76 тисяч осіб.

79 вантажівок із гуманітарною допомогою оформили прикордонники за минулу добу
Фото: Пресслужба ДПСУ

Українські прикордонники оформили за минулу добу 79 вантажівок з гуманітарною допомогою

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

За цей період також перетнуло кордон понад 76 тисяч осіб і 16 тисяч транспортних засобів.

"З України минулої доби вибули майже 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови", - розповіли в ДПСУ.

В Україну 21 липня прибуло понад 36 тисяч осіб, з них понад 32 тисячі - громадяни нашої держави.

Нагадаємо, днями на Закарпатті затримали сімох чоловіків, які намагалися виїхати з України за підробленими документами.

Вчора до Одеси привезли 1200 тактичних аптечок із Данії.

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