79 вантажівок із гуманітарною допомогою оформили прикордонники за минулу добу

Український кордон за цей період також перетнуло понад 76 тисяч осіб.

Українські прикордонники оформили за минулу добу 79 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

За цей період також перетнуло кордон понад 76 тисяч осіб і 16 тисяч транспортних засобів.

"З України минулої доби вибули майже 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови", - розповіли в ДПСУ.

В Україну 21 липня прибуло понад 36 тисяч осіб, з них понад 32 тисячі - громадяни нашої держави.

Нагадаємо, днями на Закарпатті затримали сімох чоловіків, які намагалися виїхати з України за підробленими документами.

Вчора до Одеси привезли 1200 тактичних аптечок із Данії.