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Росія, ймовірно, використала до 60% свого резерву високоточної зброї, – ISW

Окупанти навряд чи зможуть зайняти значні позиції в найближчі тижні.

Росія, ймовірно, використала до 60% свого резерву високоточної зброї, – ISW
Фото: EPA/UPG

Росія, ймовірно, використала 55-60% свого резерву високоточної зброї.

Про це повідомили в американському Інституті ведення війни (ISW).

“Нинішній російський оперативний темп суттєво не відрізняється від темпу російських наступальних операцій під час офіційної російської оперативної паузи, і російські сили навряд чи зможуть зайняти значні позиції в найближчі тижні”, – зазначили аналітики.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на схід від Сіверська та південніше Бахмута.

Окупанти також здійснили невдалий наступ на північ від Харкова та обмежену наземну утаку у Херсонській області.

В ISW також повідомили, що у Мурманській області Росії формується добровольчий батальйон військових.

Нагадаємо, як йдеться у перехопленій СБУ розмові загарбників, бойовики з ОРДЛО визнають у приватних розмовах, що українські захисники розвінчали міф про "непереможну російську армію".

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