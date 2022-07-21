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Склад чорноморського флоту ворога зменшився

Шторм продовжує створювати передумови до посилення активності руху ворожих мін.

Склад чорноморського флоту ворога зменшився
Фото: EPA/UPG

Штормова погода в північно-західній частині Чорного моря продовжує створювати передумови до посилення активності руху ворожих мін.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Разом з цим корабельно-катерне угруповання чорноморського флоту зменшило склад до двох ракетних та одного великого десантного корабля.

“Не нехтуйте попередженням про повітряні тривоги, дотримуйтесь алгоритму дій в інтересах власної безпеки, зважайте на наслідки штормової погоди щодо посилення мінної небезпеки в морі”, – закликали в ОК.

Нагадаємо, удар по центру Вінниці російські загарбники завдали кількома високоточними крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна в акваторії Чорного моря.

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