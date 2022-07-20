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Залужний провів розмову із Начальником Об‘єднаного штабу Французької Республіки

Серед іншого, Залужний подякував Франції за допомогу у війні з Росією.

Залужний провів розмову із Начальником Об‘єднаного штабу Французької Республіки
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Сьогодні, 20 липня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном із Начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. 

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

“Поділився інформацією щодо оперативної обстановки та подякував за допомогу у війні з Росією”, - написав Валерій Залужний.

Сьогодні ж Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. 

Нагадаємо, днями Валерій Залужний та Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі обговорили майбутню зустріч у форматі Рамштайн.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ з начальником британського штабу оборони обговорили плани майбутніх військових операцій.

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