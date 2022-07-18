Із тимчасово окупованих територій Харківщини вдалося евакуювати понад дев'ять сотень жителів, - Синєгубов

Сьогодні з тимчасово окупованих територій Харківщини евакуювали 943 жителів. З них 216 - діти.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вдячні усім службам, які були задіяні в евакуації, та десяткам волонтерів за чітку координацію дій і роботу на результат. Незважаючи на те, що це дуже клопіткий і не завжди безпечний процес", - наголосив Синєгубов.

За його словами, людей доправили в безпечні місця та під українськими прапорами. Кожен отримав необхідну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно влада Херсона закликала жителів виїхати через посилення бойових дій. Ті, хто не може це зробити з різних обставин, мають бути готові просидіти тиждень у укриттях.

Днями зі Святогірської Лаври на Донеччині евакуювали сім’ю з кількаденним немовлям. Залишаються ще 600 людей.