В Україну прибули перші американські М270, - Резніков

"Вони стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою".

Перші американські реактивні системи залпового вогню М270 прибули в Україну.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Вони стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам", - написав Резніков у своєму Twitter.

"Немає милосердя до ворога", - підкреслив міністр.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy.



*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022

Нагадаємо, нещодавно міністр зазначив, що перші чотири установки HIMARS, які Україна отримала від країн партнерів, завжають більше ураження ворогу, ніж класичні перевірені часом гармати 152-го калібру.

Днями Резніков обговорив з головою міноборони Німеччини надання Україні зброї.