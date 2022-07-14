Міндовкілля співпрацюватиме з чехами у низці проєктів

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розпочинає співпрацю у довкіллєвих проектах з чеськими колегами.
Відповідний Меморандум уклали у Празі міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та міністр навколишнього середовища Чехії Анна Губачкова.
“У рамках Меморандуму, який готувався майже 7 років, плануємо обмін екологічною інформацією та спільні проекти у різних довкіллєвих сферах. Будемо співпрацювати не лише на міжвідомчому рівні, а й залучати приватні інвестиції. Це допоможе Україні застосовувати нові практики, технології та ініціативи”, – зауважив Стрілець.
Йдеться про співпрацю у сферах:
- пом'якшення та адаптації до зміни клімату;
- захисту біорізноманіття;
- розробки екологічно чистих технологій;
- управління водними ресурсами;
- поводження з відходами;
- охорони повітря;
- запобігання промисловому забрудненню тощо.
Нагадаємо, станом на початок літа сума збитків навколишньому середовищу України, завданих нападом Росії, перевищувала 200 млрд грн.