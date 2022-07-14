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Міндовкілля співпрацюватиме з чехами у низці проєктів

Зокрема, планується обмін екологічною інформацією.

Міндовкілля співпрацюватиме з чехами у низці проєктів
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець
Фото: Анна Стешенко

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розпочинає співпрацю у довкіллєвих проектах з чеськими колегами.

Відповідний Меморандум уклали у Празі міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та міністр навколишнього середовища Чехії Анна Губачкова.

“У рамках Меморандуму, який готувався майже 7 років, плануємо обмін екологічною інформацією та спільні проекти у різних довкіллєвих сферах. Будемо співпрацювати не лише на міжвідомчому рівні, а й залучати приватні інвестиції. Це допоможе Україні застосовувати нові практики, технології та ініціативи”, – зауважив Стрілець.

Йдеться про співпрацю у сферах:

  • пом'якшення та адаптації до зміни клімату;
  • захисту біорізноманіття;
  • розробки екологічно чистих технологій;
  • управління водними ресурсами;
  • поводження з відходами;
  • охорони повітря;
  • запобігання промисловому забрудненню тощо.

Нагадаємо, станом на початок літа сума збитків навколишньому середовищу України, завданих нападом Росії, перевищувала 200 млрд грн.

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