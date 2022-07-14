Голова Міноборони України Олексій Резніков та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрілись з послом США в Україні Бріджет Брінк.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ми обговорили підготовку до наступного Рамштайну та умови збереження темпів постачання необхідного озброєння до України”, - повідомив Резніков.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Він зазначив, що в Україні впевнені у подальшій плідній співпраці з США.

Together with Commander-in-Chief of #UAarmy Valerii Zaluzhnyi had a productive meeting with @USAmbKyiv. We discussed the preparation for the next #Ramstein & modalities of maintaining the pace of supply of necessary weapons to

Нагадаємо, четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн має відбутись онлайн 20 липня.