​Експрем’єр Японії Сіндзо Абе зазнав нападу під час виступу (доповнено)
​Експрем’єр Японії Сіндзо Абе зазнав нападу під час виступу (доповнено)
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Українська авіація знищила 16 одиниць техніки, склад боєприпасів і десятки окупантів
Українська авіація знищила 16 одиниць техніки, склад боєприпасів і десятки окупантів
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
​Експрем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після замаху
​Експрем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після замаху
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти нанесли Миколаєву збитків на понад 633 млн гривень, - Сєнкевич

Крім того, загинуло більше 120 мешканців Миколаєва.

Російські окупанти нанесли Миколаєву збитків на понад 633 млн гривень, - Сєнкевич
Фото: Олександр Сєнкевич

Станом на 8 липня Миколаїв зазнав збитків від російських окупантів на суму понад 633 млн гривень. 

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Зокрема, обстрілами з РСЗВ та ракетними ударами частково пошкоджено або повністю зруйновано: 

  • 48 закладів освіти;
  • 42 об’єкти комунального господарства;
  • 15 закладів культури;
  • 12 закладів охорони здоров'я;
  • 9 закладів фізичної культури і спорту;
  • 3 заклади соціального захисту;
  • 28 інших цивільних об'єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).

У житловому фонді постраждали:

  • 536 приватних будинків (36 із них зруйновано вщент),
  • 409 багатоповерхівок (5 із них не підлягають відновленню, ще у 5 тривають обстеження). 

Крім того, росіяни вбили 121 особу (серед них 1 дитина), ще 535 миколаївців дістали поранення різного ступеня тяжкості (серед них 6 дітей). 

Нагадаємо, російські загарбники зранку 8 липня вкотре завдали ударів по Миколаєву. Агресор для обстрілів використав реактивну систему залпового вогню "Смерч". Об'єктом ураження окупантів стала виробнича інфраструктура Миколаєва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також