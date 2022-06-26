В Черкасах пролунали два вибухи

Голова Черкаської ОВА закликав не публікувати фото та відео з місця вибухів.

У Черкасах вдень у неділю, 26 червня, пролунало два вибухи.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації. Від цього залежить наша безпека!", - закликав мешканців міста посадовець.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Шевченківському районі столиці пролунали вибухи. 25 мешканців було евакуйовано з будинку у який вранці влучили російські ракети. Було госпіталізовано чотирьох осіб, зокрема семирічну дівчинку та її матір. У Нацполіції говорили про те, що внаслідок обстрілу було поранено п‘ятьох людей.