Як тимчасове рішення пропонуються модульні будинки. Один з таких встановили у Бородянці на Київщині. До нього вже поселили 350 місцевих жителів, чиї квартири знищила російська артилерія та авіація. LB.ua відвідав модульне містечко, щоб побачити, як виглядає це тимчасове житло, і наскільки задоволені ним мешканці.

За даними уряду, в Україні пошкоджено 113 тисяч об'єктів інфраструктури, з них 67 тисяч – це житлові будинки. Значну частину з них вже неможливо відновити. Їх доведеться або перебудовувати, або зносити та будувати заново. Ця процедура займе роки.

З початку війни свої домівки покинули близько 15 мільйонів українців . З них вісім мільйонів – це внутрішньо переміщені особи , фактично біженці у власній країні. Після звільнення Півночі, частина людей почала повертатись у рідні місця. Вони зіткнулись з тим, що їхні квартири та будинки були зруйновані російськими снарядами, і тепер треба думати, де жити далі.

Межі контрастів

Маршрутка Київ-Бородянка, поруч присіла привітна літня пані. Вона живе у Бородянці, а у Києві була вдома у сина. Окуповане росіянами місто жінка покинула пішки дев’ятого березня. Її будинок наполовину зруйнований, але квартира чудом вціліла.

Поруч всі обговорюють те саме: війна, пережита окупація, втрачене майно.

Центральна вулиця Бородянки, яка дуже сильно постраждала від російських обстрілів, нагадує місто-привид Прип'ять. У цвіті зелених трав і дерев ховаються вигорілий відділ поліції, прокуратури, приміщення міської ради та адміністрації. Один з будинків схожий на знищеного трансформера.

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: надано автором

Але життя вирує на тлі згарища. Чоловік на даху одного зі зруйнованих магазинів молотком прибиває стелю. Поряд на ринку іде торгівля. Працюють магазини, на яких досі балончиком фарби нанесені символи вторгнення “V” та напис “Стой, стреляют”.

Населення Бородянки до війни складало близько 12 тисяч осіб, зараз – набагато менше. Офіційно понад 1800 сімей залишились без даху над головою. Частину з них поселили у тимчасові модульні містечка, які за підтримки уряду Республіки Польща відкрили на початку червня. Проте вмістити усіх охочих модульне містечко не зможе.

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Воно розташоване поряд зі школою та двома футбольними полями і розраховане на 350 людей. Усього містечко складається з чотирьох блоків, в яких по 22 модульні кімнати. У кожній кімнаті одночасно може жити по чотири людини.

У загальному модулі є кухня та кімната для розваг, жіночі та чоловічі туалет і ванна кімната. Комплекс працює переважно за рахунок волонтерів. Вони привезли холодильники, мікрохвильові печі, постільну білизну, одяг, посуд та їжу.

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: надано автором

Фото: надано автором Спілкування з місцевими волонтерами.

“Все тут тримається на плечах волонтерів. Тому не може бути все і одразу. Холодильники привезли лише три дні тому. Є пральні машини, але вони ще не підключені. Якщо знайдуться благодійники, щоб допомогти, було б дуже добре. Сама по собі Бородянка не в змозі усе це потягнути. Громада робить, що може, але цього недостатньо”, – розповідає Олександр, який приїздить з Києва допомагати місцевим.

Фото: надано автором Волонтер Олександр показує облаштування у модульному містечку

У кімнатах фізично тісно. На людину буквально по два квадратних метри. Навпроти двоповерхових ліжок стоять шафи. Між ними відстань не більше метра. Дві людини тут не розминуться. Проте, мешканці не скаржаться – кажуть, це краще, ніж нічого. До появи модульного містечка людей заселяли у гуртожитки з вибитими вікнами і дверима.

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

“В гуртожитку не було ні води, ні газу. Тут, звісно, тісно, але є холодна та гаряча вода, туалет і кухня”, – розповідає жителька контейнерного містечка пані Людмила. Її квартира повністю згоріла після обстрілу.

Фото: Андрій Оленін Мешканка модульного містечка Людмила

Влітку у модулях дуже спекотно, немає кондиціонерів, хоча за планом вони передбачені. Зате у кожній кімнаті є електричний обігрівач, що стане в нагоді взимку.

Пріоритет у поселенні надається сім'ям чи знайомим між собою людям. Проте до них можуть підселити кого завгодно.

“Ми поки живемо вдвох своєю родиною, але до нас хочуть когось підселити. Ми ставимося до цього негативно. Скільки часу тут будемо жити – невідомо. Спочатку обіцяли, що після тимчасового житла дадуть постійне, але ми не знаємо, коли це буде”, – говорить жителька модульного містечка Тетяна.

“Ми з сім'єю живемо у кімнаті вп'ятьох, хоч вона і розрахована на чотири особи. Нам сказали, що ми зайняли останню кімнату. Я все розумію, але тут є люди, у кого родичі в Бородянці, а вони в модульному містечку живуть”, – обурюється Юрій.

Фото: Андрій Оленін Юрій

Поруч волонтери з Туреччини переобладнали велику вантажівку у кухню.

“Ми готуємо сніданок – це в основному каші, обід – це різні супи та друга страва з м'ясом, і вечерю. Дітям постійно даємо щось солодке. Годуємо не лише жителів модульного табору, але й усіх, хто потребує”, –розповів волонтер AFAD Алі Хасан.

У майбутньому харчуватись жителі модульного містечка будуть у шкільній їдальні, яку відновлюють після пошкоджень.

Фото: надано автором

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Фото: Андрій Оленін

Тимчасове надовго

В Україні модульні містечка для переселенців почали з'являтися ще 2015-го. За кошти Німеччини таких збудували сім: у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Будинки планували як тимчасові, з терміном експлуатації два роки. Але люди затрималися в них на довше.

“Як кажуть, немає нічого більш постійного ніж тимчасове. Люди до всього звикають, навіть до таких умов", – розповідає Оксана. Вона з Горлівки і прожила у модульному містечку у Харкові п'ять років.

Вона згадує, що на початку все було непогано, але через два роки (кінець експлуатації житла – LB.ua) почались проблеми.

“Стіни почали гнити, брались пліснявою. Згодом у підлозі з'явилися дірки. У деяких людей перегородки зламались. Їх не можна полагодити, бо це закріплені залізні модулі. Постійно проблеми зі світлом”, –розповідає Оксана.

Згодом перестала працювати частина душових кімнат.

Фото: kh.depo.ua Модульне містечко у Харкові.

“Було таке, що у сусідки по кімнаті загорівся вентилятор, але швидко все потушили. Бувало таке, що люди не хотіли мити свій посуд і просто кидали його в загальний умивальник. Дуже багато саме побутових проблем”, – розповідає Оксана.

Вона каже, що люди не залишали модульне містечко, бо їм не було куди йти. Нового житла для них не спорудили, старе залишилося на окупованих територіях.

Але модульні містечка все одно мають свій термін експлуатації. І до його завершення треба вирішити, куди переселити людей.

З модулями і без

У Львові зареєстровано понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них велика кількість досі живуть у гуртожитках, школах, спортзалах та дитячих садочках. Частину людей вдалось поселити у три модульні містечка на Сихові, вулиці Івана Пулюя та у Стрийському парку по 350 місць. Проте місто буде шукати інші варіанти, бо тимчасове житло непридатне для довгого користування і дуже дороге.

Фото: Роман Кайман Модульне містечко на Сихові, Львів.

“Ті модульні містечка, що нам передали – це військовий запас Республіки Польща. Вартість одного квадратного метра складає 800 євро. За ці гроші можна збудувати нове житло” , – говорить головний архітектор Львова Антон Коломійцев.

У Чернівцях теж будуватимуть модульні містечка. Загалом планують розмістити 1,8 тисячі осіб. Як розповів заступник міського голови Чернівців Василь Зазуляк, допомагатимуть міжнародні донори. Загальна вартість робіт складе близько 10 мільйонів євро. Крім того, Чернівецька міська рада виділила 63 земельні ділянки площею понад 200 гектарів для будівництва повноцінного житла для 40 тисяч ВПО.

У Хмельницькому для шести тисяч ВПО збудують 2,6 тисячі квартир “економ-класу”.

“Локацій під такі проєкти може бути кілька. Усі вони мають бути швидко забезпечені комунікаціями, водою, електрикою та газом”, – розповів мер Хмельницька Олександр Семчишин.

Фото: facebook/Олександр Семчишин Олександр Семчишин

На Закарпатті переселенці вже отримали 500 квартир, а на стадії будівництва 23 тисячі квартир.

На Київщині, крім Бородянки, протягом червня модульні містечка мають відкрити у Бучі, Гостомелі та Макарові.

Чекати на відновлення від шести місяців до двох років.

Окрема тема – відновлення пошкодженого майна. Щоб його розпочати, потрібно провести обстеження приміщення. Проте у багатьох громадах подібні обстеження або не проводились, або проводились лише за індивідуальними фактами. Спеціалістів у громадах не вистачає для повної оцінки майна. Зокрема, така проблема у Харківській громаді, де від обстрілів постраждали близько 4 тисяч житлових будинків.

“У нас просто не вистачає людей, щоб зафіксувати всі порушення. Грошей теж не вистачає. Нам направлено з резервного фонду 125 мільйонів гривень. Думаю, що всі ці гроші підуть лише на обстеження будинків”, – розповів заступник міського голови, директор Департаменту житлово-комунального господарства Віталій Мірошник.

Перші місяці фіксації порушень виявили певні недоліки у роботі комісій. У Мінрегіоні розповіли, що багато актів обстеження відрізняються один від одного, деякі складені таким чином, що у них не можна розібрати нічого. Тому уряд вніс зміни до 326 постанов, де уніфікував правила обстеження будинків.

Тепер громадянин, у кого було знищено або пошкоджено житло, має подати заявку у довільній формі до органу місцевого самоврядування або через "Дію".

До кінця липня повинен бути створений єдиний державний реєстр пошкодженого або знищеного житла. Там повинні зберігатись дані про знищений чи пошкоджений будинок. До цього реєстру будуть підвантажені дані з "Дії".

Також було спрощено процедуру обстеження. Тепер акт обстеження будинку може складати група з трьох осіб, одна з яких повинна мати вищу освіту за спеціальністю “Будівництво та архітектура”. Це може бути не обов’язково працівник органу місцевого самоврядування, а звичайний житель громади чи волонтер.

Комісія приймає рішення про стан пошкодження. Якщо комісія дійде висновку, що квартиру чи будинок не можна відновити, зробивши поточний ремонт, проводиться технічне обстеження. За його результатами приймається рішення про повний знос чи перебудову частини будинку.

Всього визначено три ступені пошкодження для приватних і багатоквартирних будинків.

Фото: EPA/UPG Бородянка, 21 червня 2022.

Перший ступінь пошкодження – це будинок, якому потрібен поточний ремонт. Згідно із постановою, час на відновлення таких будинків складає три місяці для приватного і шість місяців для багатоквартирного.

Другий ступінь пошкодження – це будівля, яка потребує капітального ремонту або реконструкції. У Такому випадку строк відновлення приватного будинку може займати 1-2 роки, а багатоквартирного від шести місяців до півтора року.

Третій ступінь пошкодження – це коли будинок повністю не придатний для життя і його ніяким чином не можна відновити. У такому випадку будинок демонтують. На його відновлення піде 1,5 року.

Тобто, за нормативами міністерства, якщо будинки і будуть відновлювати, то на це піде від шести місяців до 1,5-2 років. Увесь цей час люди продовжують жити у гуртожитках, модульних містечках та у своїх родичів.