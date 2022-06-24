СБУ викрила агентурну мережу ГУР, до складу якої входив нардеп Деркач

Він був завербований в 2016 році.

СБУ викрила агентурну мережу Головного управління Генерального штабу Росії (ГРУ), до якої входив народний депутат України Андрій Деркач.

За даними слідства, він курував створвенням низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України, повідомили в пресслужбі СБУ. Наприклад, при захопленні столиці ГРУ планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території Білорусі. Звідти – швидко просунутися до Києва, захопити Урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду. Однак ці плани були повністю зруйновані українськими захисниками.

"Оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно СБУ нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колеснікова. Власне, він, являючись негласним співробітником ГУ ГШ рф із позивним «Ветеран», був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами рф і Деркачем", – йдеться у повідомленні СБУ.

Колесніков каже, що Деркача Росія завербувала в 2016 році. Працювало з ним винятково топкерівництво ГУР – начальник управління Костюков та його перший заступник Алєксеєв.

Деркач отримував кошти від ГУ ГШ РФ безпосередньо для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача.

Сам Колєсніков після затримання пішов на угоду зі звинуваченням і дав багато цікавих свідчень. У травні суд вже оголосив йому вирок за державну зраду. За його словами, в червні 2021 він почув розмови про план підготовки повномасштабного вторгнення.

"Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ЧОПи («частные охранные предприятия» – прим.) повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста", – деталізує Колєсніков.

СБУ продовжує оперативно-слідчі заходи, аби притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до розгалуженої агентурної мережі.

Андрій Деркач – народний депутат III-IX скликань. Нині є позафракційним. Внесений до санкційних списків США як російський агент і за втручання у вибори президента Штатів.. Разом із ним під санкції потрапив і народний депутат Олександр Дубінський.

Деркач оприлюднив записи розмов нібито п'ятого президента України Порошенка, які, за його словами, "свідчать про зовнішнє управління Україною".

Порошенко назвав "плівки Деркача" спецоперацією проти стратегічних відносин з Америкою, а голова контррозвідки США заявив, що Росія використовує нардепа Деркача для очорнення Байдена.

У штабі Байдена у відповідь на "плівки Деркача" наголосили, що записи на них є "повністю відредагованими". У штабі акцентували на активній участі у поширенні аудіозаписів російського пропагандистського медіа Russia Today. Крім того, видання The Washington Post нагадало про зв'язок Деркача з російською розвідкою. Нардеп навчався в школі КДБ у Москві. Його батько працював у радянських спецслужбах.

В Україні санкції проти нього застосували в серпні минулого року.