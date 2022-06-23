Великобританія готова допомогти із розмінуванням південного узбережжя України, - Джонсон

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Великобританія готова надати допомогу в операціях з розмінування біля південного узбережжя України.

Про це повідомляє Reuters.

Також Великобританія розглядає можливість страхування кораблів для переміщення мільйонів тонн зерна, що не можуть вивезти з України.

“Попереду є робота. Ми працюємо з турками та іншими європейськими друзями і союзниками, щоб побачити, що ми можемо зробити", - сказав Джонсон.

Він додав, що Британія може запропонувати, перш за все, досвід, коли справа доходить до морського страхування, і великий досвід у переміщенні товарів через спірні райони моря.

Зазначається, що спроби з розмінування були б найбільшими з часів ірано-іракської війни 1980-х років, а будь-який проект з розмінування України тривав би кілька місяців.

Як раніше повідомлялось, конкретних домовленостей щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України, Росії, Туреччини та ООН щодо розв'язання питання вивезення зерна із заблокованих Росією українських морських портів наразі не досягнуто.

Нагадаємо, делегація міністерства оборони Туреччини після візиту до РФ повідомила про досягнення розуміння щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України та ООН.