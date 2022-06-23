Документи про освіту інтегрують у “Дію”

Люди з тимчасово окупованих територій зможуть користуватися цифровими копіями.

У “Дію” інтегрують документи про освіту, аби люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями.

Про це повідомила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук за результатами наради з керівництвом Міносвіти, народними депутатами, представниками державних органів і громадського сектору.

Учасники наради домовилися максимально спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни.

Також вирішено забезпечити виплати вчителям, які відмовились співпрацювати з окупантами та продовжують викладати в українських закладах освіти.

“Освіта – це теж поле бою, де ми обов’язково маємо перемогти”, – зазначила Верещук.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що вчителів та учнів, чиї навчальні заклади були зруйновані через бойові дії, переведуть до найближчих шкіл.