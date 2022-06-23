​У Запорізькій області кількість полонених окупантами зросла до 352, - ОВА
​У Запорізькій області кількість полонених окупантами зросла до 352, - ОВА
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
ГоловнаСуспільствоВійна

У південному напрямку ЗСУ ліквідували 20 окупантів

Також знищено самохідну гаубицю "Мста-С" росіян.

У південному напрямку ЗСУ ліквідували 20 окупантів
Фото: сухопутні війська ЗСУ

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 20 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техніку окупантів:

  • самохідну гаубицю «Мста-С»,
  • 23 мм зенітну установку,
  • тягач,
  • одиниці автомобільної техніки
  • два склади боєприпасів на Херсонщині.

Остаточні ворожі втрати дорозвідуються.

Нагадаємо, 21 червня українські військові знищили ще 130 російських військових, один гелікоптер і вісім бойових машин

З початку війни ЗСУ ліквідували вже 34 230 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також