Через спалах сальмонелезу в Києві демонтували точку з продажу шаурми

Точка була розташована в Дарницькому районі Києва.

Станом на сьогодні, 22 червня, зареєстровано вже 24 випадки захворювання на сальмонелез, пов’язані з вживанням шаурми. Кияни купували її в павільйоні за адресою просп. Бажана, 3.

Про це повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

Уточнюється, що 23 особи госпіталізовані до інфекційних лікарень Києва, у 20 осіб виділена Salmonella Enteritidis та у 1 випадку ентеробактер (умовно патогенна флора).

“Торгівельна точка з продажу шаурми за адресою проспект Бажана, 3 - демонтована”, - повідомили в Держпродспоживслужбі.

Крім того, зареєстровано ще 5 випадків захворювання, пов’язаних з вживанням шаурми, придбаної в павільйоні за адресою вул. Ахматової, 44. Всі хворі також госпіталізовані. При бактеріологічному обстеженні у трьох хворих виділено збудник сальмонели.

Нагадаємо, з 21 червня у Києві обстежують усі ятки, ярмарки та агропромислові ринки на дотримання правил безпечності та якості харчових продуктів.