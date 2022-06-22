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У бою з російськими окупантами загинув журналіст Володимир Чеповий

Він пішов на фронт добровольцем ТРО і був вбитий у перші дні червня.

У бою з російськими окупантами загинув журналіст Володимир Чеповий
Фото: Сергій Томіленко у Facebook

Генеральний директор видавництва "Блінц-інформ" та шеф-редактор журналу "Бізнес" Володимир Чеповий загинув під час бою з російськими військовими.

Про це повідомив у Facebook голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

"Як багато їх стало. Цих новин про смерть. Сьогодні підтвердили, що у бою загинув генеральний директор видавництва "Бліц-інформ", шеф-редактор журналу "Бізнес", автор проекту "Бізнес 100". Енергійний, веселий, активний Володимир Чеповий. Такий ініціативний, відкритий, такий живий завжди...", – прокоментувала загибель журналіста речниця заступника голови КМДА Людмила Шикота.

Про загибель Володимира Чепового повідомляє і політолог, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

“Володимир Чеповий пішов на фронт добровольцем ТРО і загинув у перші тижні червня. Тіло лише вчора ідентифікували”, – сказав він.

За даними Національної спілки журналістів, Володимир Чеповий уже 34-й медійник, який загинув від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

 

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув офіцер, військовослужбовець і військовий журналіст Олексій Чубашев. 

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