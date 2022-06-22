Фото: ДСНС України у Харківській області у Facebook

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 48 оперативних виїздів, 37 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 16 пожеж, спричинених обстрілами.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Зазначається, що пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Індустріальному (4), Київському (2) та Слобідському (1) районах Харкова, а також Чугуївському (4), Ізюмському (3), Куп'янському (1) та Богодухівському (1) районах області.

Фото: ДСНС України в Харківській області у Facebook

Горіли приватні будинки та господарські будівлі, гаражі та автомобілі, складські приміщення, адміністративні та інші будівлі.

Фото: ДСНС України в Харківській області у Facebook

Три пожежі, пов'язані з військовими діями, сталися одночасно у Чугуївському районі області. Там горіли 2 гаражі на площі 90 кв. м та торговельний павільйон на території автостанції площею 20 кв. м. У результаті цих обстрілів постраждали щонайменше 3 особи та 6 загинули. До ліквідації цих пожеж було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 20 фахівців особового складу ДСНС.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 31 ворожий боєприпас.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів 21 червня загинули 15 жителів Харківської області, серед них – восьмирічна дитина.