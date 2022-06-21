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Два окупанти підірвалися при розмінуванні Азовсталі, - Андрющенко

"Вибух чуло пів міста".

Два окупанти підірвалися при розмінуванні Азовсталі, - Андрющенко
Фото: EPA/UPG

Два російські загарбники загинули під час розмінування території заводу "Азовсталь".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, роботи з розмінування проводили сапери РФ разом із військовими. Працювали на території доменних цехів.

"Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом з кобзоном. Вибух чуло півміста", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше в Маріуполі на міні підірвався трактор російського МНС. Працівників відомства залучили до розбору завалів драмтеатру, оскільки жителі відмовлялися це робити.

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