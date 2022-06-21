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Актор Бен Стіллер зустрівся з Зеленським

Метою візиту було показати солідарність з людьми, що змушені залишити Україну.

Американський актор та посол доброї волі ООН Бен Стіллер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Стіллер написав у Твіттері.

“Для мене була честь зустрітися з Президентом Зеленським у Всесвітній день біженців, – зазначив він.

Метою візиту було показати солідарність з людьми, що змушені залишити Україну та інші країни, та привернути більше уваги до гуманітарної ситуації у світі, додав Стіллер.

Фото: twitter.com/BenStiller

Нагадаємо, напередодні Стіллер відвідав Львів, а також приїжджав з гуманітарною місією до Польщі, де зустрівся з українськими біженцями. 

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