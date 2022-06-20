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Вчора окупанти гатили по одинадцяти населених пунктах на Луганщині, – Гайдай

Під вогонь ворога потрапив завод “Склопластик” у Сєвєродонецьку.

Вчора окупанти гатили по одинадцяти населених пунктах на Луганщині, – Гайдай
Наслідки обстрілів у Луганській області 19 червня
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Минулої доби військові РФ завдали трьох авіаударів по Лисичанську, у Сєвєродонецьку тривають бої.

Про це написав у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Згідно з повідомленням, є значні руйнування житлового фонду у Гірському. 19 червня росіяни пошкодили там одразу 19 будинків. У Врубівці було пошкоджено сім будинків, у Лисичанську обстріляні декілька адміністративних будівель.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“Ворог тричі атакував з повітря – в районах Білої Гори, Мирної Долини і одного зі зруйнованих мостів, що з’єднує Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Непридатні для переміщення мости окупанти обстрілюють регулярно, добиваючи залишки інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Вкотре постраждали селища Павлоград і Синецький. Також в Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапила територія заводу “Склопластик” та полігону рятувальників.

Протягом 19 червня зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

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