Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
У Маріуполі вже почалась холера, - мер Бойченко
У Маріуполі вже почалась холера, - мер Бойченко
Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
ГоловнаСуспільствоВійна

Флот окупантів у Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі

Зберігається загроза від 40 крилатих ракет.

Флот окупантів у Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі
Фото: EPA/UPG

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось на два великі десантні кораблі

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Отже зберігається загроза від 40 крилатих ракет та готовності до дій чотирьох військово-десантних кораблів”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, зараз 40 крилатих ракет окупантів націлені на Україну, це два підводні човни та чотири надводні носії ракет.

Раніше повідомлялося, що в Чорному морі угруповання різнорідних сил флоту окупантів відпрацьовує  "бойову стійкість угруповання в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет та авіації".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також