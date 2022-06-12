Флот окупантів у Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось на два великі десантні кораблі.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Отже зберігається загроза від 40 крилатих ракет та готовності до дій чотирьох військово-десантних кораблів”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, зараз 40 крилатих ракет окупантів націлені на Україну, це два підводні човни та чотири надводні носії ракет.

Раніше повідомлялося, що в Чорному морі угруповання різнорідних сил флоту окупантів відпрацьовує "бойову стійкість угруповання в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет та авіації".