У Львові вперше в Україні навчатимуть на оператора дрона

Реєстрації на курс наразі ще немає.

У Львові запустять перші в Україні курси оператора дрона. Навчання проводитимуть на базі Львівського вищого професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва.

Про це повідомляє "Львівський портал" з посиланням на пресслужбу Львівської обласної військової адміністрації.

Зараз на операторів дрона є запит у сільському господарстві, лісовому секторі, сфері екології, будівництва, оборони, а також у медіа. Про перспективність цієї професії свідчить наявність вакансій ринку праці та розмір заробітної плати, яку пропонують на сайтах з пошуку роботи.

Початківцям без досвіду пропонують від 15 000 грн, а більш досвідченим операторам – від 20 000 грн. Тому в обласному департаменті освіти взялись за підготовку нової навчальної програми.

Для того, аби запустити курси, закупили сучасні квадрокоптери. Зараз викладачі освоюють їх, аби потім поділитися своїми знаннями з учнями.

Усі дрони придбали в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. На них витратили понад 232 тисячі гривень.

Реєстрації на курс наразі ще немає. Про це та інші деталі обласна адміністрація обіцяє повідомити згодом.

Нагадаємо, у червні минулого року в Києві презентували надшвидкий український бойовий дрон.