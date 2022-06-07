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Росія переміщує частину військ з Запорізької області до Херсонщини, – голова ОВА

Такі дії можуть бути ротацією. Ворог не полишає спроб просунутись у східній частині Запорізької області. 

Росія переміщує частину військ з Запорізької області до Херсонщини, – голова ОВА
ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Російськая армія відводить війська з Мелітопольського та частини Василівського району Запорізької області до Херсонщини. Такі дії можуть бути ротацією, цитують голову Запорізької ОВА Олександра Старуха телеграм-канал адміністрації.  

"Крім цього, у Запорізькому регіоні продовжується зведення ліній захисту, що суттєво допомагає нашим Збройним Силам давати відсіч окупантам. Наразі створено багато фортифікаційних споруд на підступах до Запоріжжя", – йдеться у повідомленні. 

По лінії розмежування йдуть бої в Оріхові, Гуляйполі, від постійних ворожих обстрілів страждає Комишуваха та навколишні населені пункти. 

Росіяни не полишають спроб просунутися на східну частину області.

Нагадаємо, російські загарбники залишили майже всі блокпости в Мелітопольському районі Запорізької області. За словами мера Івана Федорова, окупанти бояться наступу ЗСУ. 

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