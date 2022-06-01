На території завода у Броварах виникла пожежа

Чи був це навмисний підпал, з’ясовують правоохоронні органи.

Сьогодні, 1 червня, близько 20:00 в ДСНС надійшло повідомлення від мешканців Броварів про задимлення в районі промзони.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

“За даними ДСНС, в районі заводу “Пластмас” відбулося загоряння сухої трави, далі вогонь перекинувся на стихійне сміттєзвалище”, - повідомив Сапожко.

Він додав, що пожежу було оперативно ліквідовано, однак, виявилося, що джерелом загоряння могли бути пляшки з “коктейлями Молотова”, які знайшли на місці виникнення вогню.

Мер Броварів підкреслив, що загрози для життя та здоров’я людей немає.

Нагадаємо, ввечері 26 травня в Києві сталась пожежа, яка знищила 7 автомобілів.