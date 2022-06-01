Не виключаюься посилення обстрілів та рейдові і диверсійні дії на північному напрямку, – Мотузяник

Ворог обладнує позиції в Брянській області в 3 кілометрах від кордону з Україною.

Основною метою окупантів лишається вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, утримання сухопутного коридору з Кримом та блокування морських комунікацій у північно-західній частині Чорного моря.

Ворог продовжує створення другого і третього рубежів оборони на Південнобузькому напрямку. Це робиться для збереження сухопутного коридору між Ростовською областю та АР Крим. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу. Дані наведено станом на 9 годину 1 червня.

Росіяни збільшують вогневі спроможності на Слобожанському напрямку, знімають зі зберігання озброєння та вводять резерви з території Росії.

Оперативна обстановка:

На Харківському напрямку противник обстріляв позиції українських військ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля н.п. Олександрівка, Слатине і Циркуни. В районах селищ Веселе і Тернова завдано авіаударів.

На Словʼянському напрямку росіяни перегрупувалися, а після зазнаних втрат біля Довгенького відвели окремі підрозділи в район Ізюма.

На Донецькому напрямку ЗСУ стримують противника, який за підтримки авіації зосередився на захопленні Сєвєродонецька, оточенні Лисичанська та виході на адмінкордон Луганщини. Для завдання втрат і виснаження наших військ росіяни ведуть вогонь уздовж усієї лінії зітнкнення з мінометів і РСЗВ.

На Лиманському напрямку захисники відбивають атаки противника, який посилив свої підрозділи та наступає в напрямку Лиман – Старий Караван.

На Сєвєродонецькому напрямку оборонці стримують наступ противника у північних, південних і східних районах міста.

На Бахмутському противник намагається відтіснити ЗСУ в районах Білогорівки і Врубівки. Ворог завдає авіаударів біля Комишувахи, Берестового та с. Ниркове. Унаслідок ворожого штурму біля Воздвиженки ворог мав частковий успіх, що дало йому змогу захопити південно-західну частину цього селища.

На Запорізькому напрямку ворог намагається вдосконалити другу лінію оборони на рубежі Гусарівки, Вершини і Розівки.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямку ворог обстрілює наші позиції.

На Південообузькому напрямку ворог зосередився на створенні другого і третього рубежів оборони. Біля Новопавлівського, Широкого та Миколаївки окупанти вели вогонь з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії і мінометів різного калібру.

Волинський і Поліський напрямки – загалом без змін. Наша розвідка повідомляє, що російські війська обладнують позиції в Брянській області у 3 км від нашого кордону. Агресор задав удару з Су-35 біля Білопілля в Сумській області, що в 8 км від кордону. Зафіксовано вогонь і на Сумщині в 2 км від кордону.

"В подальшому не виключається посилення обстрілів позицій наших військ та інфраструктури на цьому напрямку. Можливі рейдові та диверсійні дії з боку підрозділів РФ", – наголосив він.

В Чорноморській та Азовській операційній зонах кораблі росіян ведуть розвідку та намагаються надавати підтримку війська противника. У готовності до застосування ракет все ще перебуває один корабель-носій крилатих ракет.

Нагадаємо, окремі територіальні громади Сумської області увійшли в оновлений перелік перелік окупованих і розташованих у зоні боїв громад.