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Обміном військовополонених буде займатися начальник Головного управління розвідки

Збір даних про військовополонених, загиблих та зниклих безвісти буде здійснювати Національне інформаційне бюро. 

Обміном військовополонених буде займатися начальник Головного управління розвідки
Фото: mil.gov.ua

Головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими призначено начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це ГУР повідомляє в Telegram

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України затвердивши його постановою від 11 березня 2022 року (№ 257).

Основними завданнями Координаційного штабу є:

  • сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;
  • сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;
  • визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.

Для збору та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, зокрема – і з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій в Україні діє Національне інформаційне бюро.

Нагадаємо, учора міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук передала свої обов'язки з обміну військовополоненими ГУР Міністерства оборони.

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