Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні Сили

У понеділок, 30 травня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Повітряних Сил.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції.

“Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі рашистів”, – йдеться у повідомленні.

Підрозділи зенітних ракетних військ на Донеччині знищили авіаційну ракету класу “повітря-поверхня” – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої – близько тони (на фото уламки Х-22).

Нагадаємо, вчора ППО знищила п’ять безпілотників, дві крилаті ракети та ротно-тактичну групу ворога.