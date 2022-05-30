Російські окупанти продовжують обстрілювати південь України

Російські окупаційні війська обстріляли на півдні України Миколаївську та Одеську області. Українські захисники, в свою чергу, нанесли суттєві втрати живій силі та техніці росіян.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“На Миколаївщині крилатою ракетою з ракетного комплексу “Точка-У” атаковано місто Новий Буг. Влучивши в житлові та офісні квартали центра міста, поранивши 2 цивільних осіб, нанісши суттєві руйнування, ворог засобами своєї пропаганди поспішив поширити фейкові повідомлення про влучання в командний пункт наших військ та знищення керівного складу, великого скупчення танкового та артилерійського озброєння”, - йдеться у повідомленні.

Також окупанти намагались провести вночі повітряну розвідку, в результаті чого втратив БПЛА “Орлан-10”.

Крім того, вночі й на світанку ворог двічі атакував Одещину стратегічною авіацією. З літаків Ту-22 було випущено ракети Х-22. Одну з них знищено силами протиповітряної оборони, друга влучила у непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед цивільного населення немає. Відновлення пошкоджених залізничної колії та дорожнього покриття моста потребують суттєвих витрат часу та ресурсів і наразі недоцільне й неможливе.

За результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами за ніч втрати противника склали:

46 окупантів;

8 танків Т-62;

2 122-мм гаубиці;

2 реактивні системи залпового вогню “Град”;

автомобільна і броньована техніка;

склад боєприпасів противника.

Попри те, що на ремонт до кримських пунктів базування відправлені 3 ВДК, ворог продовжує утримувати блокаду портів та судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря по території України зберігається на високому рівні.

Нагадаємо, бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 8 атак ворога. Ще на двох локаціях наразі тривають бої з окупантом.