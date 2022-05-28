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Нова посол США Бріджет Брінкс отримала візу для роботи в Україні

Брінкс зустрілася з послом України у США Оксаною Маркаровою.

Нова посол США Бріджет Брінкс отримала візу для роботи в Україні

Посол США в Україні Бріджет Брінкс отримала візу для роботи у нашій країні.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

“Велика приємність видати візу і зустрітися з колегою – новим Послом США в Україні Бріджет Брінкс”, – написала Маркарова.

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Вона додала, що Україна завжди мала найкращих очільників американського дипломатичного представництва, які були не тільки високопрофесійними дипломатами, але й прекрасними людьми та прикладами публічного служіння. 

“І цей раз не став виключенням! Дуже очікую на активну спільну роботу в визначальний час нашої боротьби за незалежність і демократію!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сенат США затвердив Бріджит Брінк на посаді посла в Україні 19 травня.

Президент США Джо Байден висунув кандидатуру Бріджит Брінк наприкінці квітня і менш ніж за два тижні комітет провів слухання щодо її затвердження. Посада посла США в Україні залишалася вакантною протягом трьох років.

Бріджит Брінк з 2019 року була послом США у Словаччині. Вона має 25 років дипломатичного стажу. Брінк працювала в Узбекистані та Грузії, а також обіймала низку керівних посад у Державному департаменті та Раді національної безпеки Білого дому. Володіє російською мовою.

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