В прикордонних районах трьох областей запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження, - Держприкордонслужба

В межах прикордонних районів Київської, Житомирської та Рівненської областей запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
Згідно із повідомленням, у прикордонних районах заборонено:
- пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 5.00 ранку;
- перебування осіб у лісових масивах;
- перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;
- здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;
- використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;
- носіння військової форми одягу;
- проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.
Уточнюється, що дія вказаних обмежень не поширюється на представників військових формувань.
Нагадаємо, на Сумщині прикордонники затримали двох громадян Афганістану, які незаконно перетнули кордон з Росії в Україну.
Також раніше повідомлялось, що прикордонники затримали громадянку РФ, котра як "паломниця Свято-Успенської Почаївської лаври" намагалася потрапити в Україну.