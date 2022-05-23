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В прикордонних районах трьох областей запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження, - Держприкордонслужба

Дані обмеження діятимуть до закінчення воєнного стану.

В прикордонних районах трьох областей запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження, - Держприкордонслужба
Фото: пресслужба Держприкордонслужби

В межах прикордонних районів Київської, Житомирської та Рівненської областей запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження. 

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Згідно із повідомленням, у прикордонних районах заборонено:

  • пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 5.00 ранку;
  • перебування осіб у лісових масивах;
  • перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів; 
  • здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;
  • використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;
  • носіння військової форми одягу;
  • проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.

Уточнюється, що дія вказаних обмежень не поширюється на представників військових формувань.

Нагадаємо, на Сумщині прикордонники затримали двох громадян Афганістану, які незаконно перетнули кордон з Росії в Україну. 

Також раніше повідомлялось, що прикордонники затримали громадянку РФ, котра як "паломниця Свято-Успенської Почаївської лаври" намагалася потрапити в Україну.

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