В прикордонних районах трьох областей запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження, - Держприкордонслужба

В межах прикордонних районів Київської, Житомирської та Рівненської областей запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Згідно із повідомленням, у прикордонних районах заборонено:

пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 5.00 ранку;

перебування осіб у лісових масивах;

перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;

здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;

використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;

носіння військової форми одягу;

проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.

Уточнюється, що дія вказаних обмежень не поширюється на представників військових формувань.

Нагадаємо, на Сумщині прикордонники затримали двох громадян Афганістану, які незаконно перетнули кордон з Росії в Україну.

Також раніше повідомлялось, що прикордонники затримали громадянку РФ, котра як "паломниця Свято-Успенської Почаївської лаври" намагалася потрапити в Україну.