Залужний взяв участь у засіданні головнокомандувачів Військового комітету НАТО

Головнокомандувач ЗСУ розповів про перебіг війни і наголосив, що відповідь країні-агресору має бути консолідованою.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників штабів у форматі з Україною.

Про це Залужний повідомив у своєму Facebook.

"Наголосив, що наш народ платить надзвичайно високу ціну за свободу і європейський вибір, а Європа переживає найбільшу безпекову кризу з часів Другої світової війни. Повторив свої слова на засіданні Військового комітету НАТО у січні минулого року - відповідь агресору має бути консолідованою", - зазначив Головнокомандувач.

Він підкреслив, що українській армії вдалося відібрати у росіян стратегічну ініціативу, завдати чималих втрат окупантам і змусити їх відмовитися від головної мети - захоплення Києва.

"Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку... Ми знищили флагманський крейсер "Москва", нанесли ураження ще трьом потужним кораблям, які складають основу Чорноморського флоту РФ. Але росіяни підтримують високу інтенсивність ракетних обстрілів, у середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу", - розповів Залужний.

Під час засідання головнокомандувачів Військового комітету НАТО згадали і про захисників Маріуполя. Валерій Залужний наголосив, що вони "своїми героїчними діями стримали багатотисячне угруповання противника і дали нам можливість обладнати оборонні рубежі на інших напрямках".

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ додав, що нині збройна боротьба є комплексною, вона передбачає поєднання операцій, для яких потрібні сучасне високоточне далекобійне озброєння, ефективні системи ППО та ПРО.

Залужний також згадав про звірства російських окупантів в Україні.

"Якби були живі наші діди, які воювали в Другу світову війну, побачивши те, що відбувається в Україні, вони б заплакали. Методи нацистів не змінилися. Це тотальне знищення цивільних об’єктів, вбивства мирних людей, це гуманітарна катастрофа, унеможливлення постачання гуманітарних вантажів. Противник чудово розумів і розуміє, що він коїть. Перехоплення розмов російського військового командування підтверджують, що вони робили все це свідомо", - наголосив Головнокомандувач.

Також він подякував партнерам за надану допомогу Україні.

Нагадаємо, в Генштабі повідомили, що деморалізована російська армія в багатьох випадках безуспішно атакує ЗСУ і зазнає втрат.

А на маріупольській Азовсталі залишилася частина українських захисників, які виконують завдання.