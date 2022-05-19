Суд поновив розгляд справи окупанта Шишимаріна, обвинуваченого в убивстві мирного українця

Окупант визнає, що розстріляв беззбройного чоловіка. Каже, що зробив це "короткою чергою".

У четвер, 19 травня, Соломʼянський районний суд Києва відновив розгляд справи російського військового – командира відділення 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області Вадима Шишимаріна, обвинуваченого в убивстві мирного українця.

Стаття обвинувачення – порушення законів і звичаїв війни, поєднана з умисним убивством. На суді через засоби зв'язку мали слово матір окупанта і його дружина, передають "Ґрати".

Матір сказала, що "з радістю приїхала б, але мені його не віддадуть".

Дружина вбитого беззбройного мешканця Сумщини Катерина заявила, що не проти, якщо окупанта обміняють на наших захисників з Азовсталі.

Сам військовий розповів деталі вбивства мирного мешканця.

"Я вистрілив короткою чергою", – заявив він.

На вчорашньому засідання Шишимарін повністю визнав провину. Свої дії пояснив виконанням наказу.

Протягом засідання стало відомо, що 24 лютого 2022 року колона російських військовослужбовців рухалася в Охтирському районі Сумської області.

Близько 15 військових РФ розділилися на групи після того, як українські військовослужбовці розбили колону. Відступаючи, російські військові Вадим Шишимарін, Ігор Матісов, Макєєв, Калінін та Колпаков захопили поблизу селища Чупахівка легковий автомобіль і заїхали в селище. Шишимарін, Колпаков, Макєєв і Матісов їхали в салоні авто, Калінін їхав у багажнику.

У селищі вони зустріли місцевого мешканця, 62-річного Олександра Шеліпова, який вів узбіччям дороги велосипед. Шишимарін здійснив у нього кілька прицільних пострілів, унаслідок чого Шеліпов загинув. Причина смерті – вогнепальне поранення в голову.

Однак у селищі місцеві мешканці влаштували російським військовим засідку і вбили Колпакова. Четверо інших військових, включно з Шишимаріним, заховалися на фермі і до 1 березня перебували там. Потім вони здалися місцевим мешканцям.

Шишимарін – перший російський військовий, який постав перед судом в Україні за порушення звичаїв війни. Стаття 438 КК України передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне увʼязнення.