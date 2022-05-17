Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
Гаубиці M777 для України вже завантажені на американську базу Марш, - Генштаб
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Одесі, постраждали четверо людей (оновлено)
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
Андрій Білоус: “У Києві є багато людей, які вважають себе частиною «великої російської культури»”
ГоловнаСуспільствоВійна

За 17 травня росіяни вбили сім мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

Крім того, 6 людей дістали поранення.

За 17 травня росіяни вбили сім мирних мешканців Донеччини, - Кириленко
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Фото: Facebook/Павло Кириленко

За сьогодні росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини. Двоє людей загинули у Бахмутському, двоє у Бахмуті, по одному в Авдіївці, у Дробишевому і Соледарі. 

Про це повідомив голова Донецької облвійськадміністрації Павло Кириленко.

“Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 9 цивільним, пораненим на Луганщині”, - зазначив Кириленко.

Очільник Донеччини повідомив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як раніше повідомлялось, із-під завалів п'ятиповерхівки у Бахмуті рятувальники дістали тяжко поранену 9-річну дитину і щонайменше одну загиблу людину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також