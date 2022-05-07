Пішов із життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі

Стало відомо, що пішов із життя міський голова тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області Ігор Котелевський.

Інформацію підтвердили в Запорізькій ОВА, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні, 7 травня 2022 року пішов з життя мер м. Токмак Ігор Котелевський. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський. Обставини смерті з’ясовуються", - повідомили в ОВА.

За неофіційною інформацією, розглядається версія самогубства.

У середині квітня окупанти призначили "в.о. міського голови" Володимира Вольвача. Котелевський склав повноваження і відмовився співпрацювати з окупантами, однак залишився у місті.

Нагадаємо, що окупанти продовжують терор мирних мешканців на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Вони проводять фільтраційні заходи, перешкоджають евакуації та грабують аграрні підприємства.