У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
В Іспанії затримали Шарія (оновлено)
В Іспанії затримали Шарія (оновлено)
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
ГоловнаСуспільствоВійна

24 км зруйнованих доріг на 900 млрд гривень: в Укравтодорі порахували збитки від нападу РФ

Внаслідок військових дій також постраждали понад 300 штучних споруд, зокрема, мостів.

24 км зруйнованих доріг на 900 млрд гривень: в Укравтодорі порахували збитки від нападу РФ
Працівники Укравтодора лагодять зруйнований міст
Фото: Facebook Укравтодора

Через війну, яку розв'язала Росія в Україні, зруйновано 24 км доріг, з них 9 тисяч – шляхи державного значення. Збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури становлять понад 900 млрд гривень.

Про це заявив в медіацентрі "Україна" перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко. 

За його словами, на даний момент Укравтодор займається відновленням пошкодженої інфраструктури, зокрема, на звільненій від окупації Київщині.

"Основне завдання – зробити проїзди там, де зруйновані мости. Ми встановили вже 30 тимчасових споруд, якими можна рухатися. Розчистили 750 км доріг у різних містах, зокрема, і на дорогах державного значення. На Київщині розчистили 220 км доріг комунального значення, йдеться про Ірпінь, Бучу, Гостомель. І ще 260 км шляхів державного значення. Встановили 17 тимчасових споруд, а над відновленням ще 2-х саме зараз працюємо", – розповів Андрій Івко.

Пріоритети щодо відновлення визначають спільно зі Збройними силами України та військовими адміністраціями. Саме вони повідомляють, які дороги чи мости потрібні для військових і гуманітарних потреб.

Івко додав, вже повністю відновили рух трасою Київ – Чоп та Київ – Ковель – Ягодин.

Раніше повідомлялося, що сполучення Київ – Житомир по Варшавській трасі повністю відновлено. Це стало можливим з відкриттям 4 травня руху мостом через річку Тетерів. Він являє собою насипний міст з буту та щебенево-піщаної суміші, по краю якого встановлено бетонні блоки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також