24 км зруйнованих доріг на 900 млрд гривень: в Укравтодорі порахували збитки від нападу РФ

Через війну, яку розв'язала Росія в Україні, зруйновано 24 км доріг, з них 9 тисяч – шляхи державного значення. Збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури становлять понад 900 млрд гривень.

Про це заявив в медіацентрі "Україна" перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

За його словами, на даний момент Укравтодор займається відновленням пошкодженої інфраструктури, зокрема, на звільненій від окупації Київщині.

"Основне завдання – зробити проїзди там, де зруйновані мости. Ми встановили вже 30 тимчасових споруд, якими можна рухатися. Розчистили 750 км доріг у різних містах, зокрема, і на дорогах державного значення. На Київщині розчистили 220 км доріг комунального значення, йдеться про Ірпінь, Бучу, Гостомель. І ще 260 км шляхів державного значення. Встановили 17 тимчасових споруд, а над відновленням ще 2-х саме зараз працюємо", – розповів Андрій Івко.

Пріоритети щодо відновлення визначають спільно зі Збройними силами України та військовими адміністраціями. Саме вони повідомляють, які дороги чи мости потрібні для військових і гуманітарних потреб.

Івко додав, вже повністю відновили рух трасою Київ – Чоп та Київ – Ковель – Ягодин.

Раніше повідомлялося, що сполучення Київ – Житомир по Варшавській трасі повністю відновлено. Це стало можливим з відкриттям 4 травня руху мостом через річку Тетерів. Він являє собою насипний міст з буту та щебенево-піщаної суміші, по краю якого встановлено бетонні блоки.