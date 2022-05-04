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Внаслідок обстрілу на Харківщині поранено 11-річну дитину, одна людина загинула

Голова ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали тривоги.

Внаслідок обстрілу на Харківщині поранено 11-річну дитину, одна людина загинула
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожих обстрілів отримала поранення 11-річна дитина в Лозівському районі. На Балаклійщині одна людина загинула.

Синєгубов зазначив, що сьогодні під ударом опинився Київський район. Через російські обстріли там сталося кілька пожеж. Зайнялися житлові будинки, господарські споруди приватні автомобілі. Усі загорання оперативно ліквідували пожежники.

Він зауважив, що на вулицях перебувати ще вкрай небезпечно, і закликав жителів області не ігнорувати сигнали тривоги.

"Запеклі бої на території Харківської області тривають. Ворог намагається йти в наступ та обстрілює з артилерії позиції наших захисників. Під обстрілами знаходяться і мирне населення", - наголосив голова ОВА.

Там, де дозволяє ситуація, обласна влада проводить організовану евакуацію.

Нагадаємо, ранвше сьогодні повідомлялося, що на Харківщині внаслідок обстрілів загинула людина, поранено вісьмох.

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